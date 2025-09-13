  • Aiello del Friuli
Cronaca

Friuli Doc: seconda serata superata senza grandi 'eccessi'

Pochi gli episodi sopra le righe. Imponente il servizio di controllo messo in campo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Pochi gli episodi sopra le righe emersi durante la seconda serata di Friuli Doc, ieri caratterizzata da diversi concerti tra i palchi allestiti nel centro città, tra i quali spiccava l’esibizione di Giuliano Palma in piazza Libertà, che ha richiamato centinaia di spettatori. Pochi gli interventi sanitari effettuati, quasi tutti incentrati per casi di ubriachezza. Due le persone soccorse per eccesso di alcol, mentre una rissa è stata sedata tra altri due ragazzi venuti alle mani, sempre a seguito dei fumi dell’alcol.

Imponente il servizio di controllo messo in campo durante questa 31ima edizione della kermesse, tra carabinieri, agenti della Questura, esercito e guardie giurate che stanno vigilando gli spazi della festa in maniera capillare. Le tante proposte musicali disseminate tra il colle del Castello, Piazza della Libertà, Piazza XX Settembre, Corte Morpurgo, Piazza Primo Maggio e Largo Ospedale Vecchio hanno però causato numerose lamentele tra i residenti, che hanno contattato la Polizia locale lamentando il disturbo alla quiete pubblica.

