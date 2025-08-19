Sulla mancata partecipazione dello stand “Io sono Fvg” a Friuli Doc, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi parla di “un normale riassetto della manifestazione”. Nessuno strappo istituzionale, precisa, ma un’edizione che punta comunque a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare la collaborazione con la Regione.
(intervista video Alessandro Venanzi vice sindaco Udine)
Dal canto suo, l’assessore regionale Sergio Bini, contattato da Telefriuli, ribadisce che la scelta di non confermare lo stand non nasce da alcuna polemica ma da una decisione assunta già lo scorso gennaio.
Friuli Doc, Venanzi: “Niente scontri con la Regione”
