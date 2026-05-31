Friuli-Groenlandia, in diretta dalle 17:45 su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Motivo di orgoglio e di rappresentanza internazionale. Con questi sentimenti e valori l’associazion sportive furlane ha accolto ieri, nella sede udinese della Società Filologica Friulana, la nazionale di calcio della Groenlandia, che alle 18:00 di questo pomeriggio, allo stadio “Morigi” di Manzano, affronterà in amichevole la selezione del Friuli.

“Ci stiamo allenando solamente da alcune settimane, perché in questo momento c’è molta neve in Groenlandia. Per noi è una grande partita, e probabilmente uno dei match più prestigiosi di sempre. E’ importante poter uscire dai confini nazionali e mostrare che disponiamo di una buona squadra di calcio, inoltre è una bella opportunità poter essere qui in Friuli”.