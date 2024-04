Il Friuli e Telefriuli piangono l’ingegner Gianpietro Benedetti

Un grave lutto ha colpito il Friuli e tutto il gruppo Media Friuli. Si è spento l’ingegner Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, principale azionista del nostro gruppo editoriale. Tutta la redazione esprime cordoglio alla famiglia dell’ingegner Benedetti.

Classe 1942, Benedetti, entrato in Danieli negli anni Sessanta, da disegnatore tecnico divenne amministratore delegato e presidente di uno dei gruppi industriali con radici in Friuli Venezia Giulia leader nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici, con oltre 8.600 addetti nel mondo di cui circa 6.000 in regione. Cavaliere del Lavoro dal 2006, due lauree e un diploma in M.B.A ad honorem, era anche presidente di Confindustria Udine.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per omaggiare Benedetti uomo e per ricordare il Bendetti manager. Tra i primi ad esprimere le proprie condoglianze è stata la Regione Fvg. “Oltre a guidare per anni il gruppo industriale tra i primi tre produttori europei di acciaio – ha premesso il presidente Fedriga – , Benedetti ha profuso con orgoglio impegno per la sua terra diventandone mecenate, impegnandosi nel mondo della comunicazione e avviando anche numerosi progetti per la formazione dei giovani”. “Sotto la sua presidenza è cresciuto l’Its Malignani per formare i super-tecnici di cui l’economia del territorio ha bisogno – ha sottolineato il governatore, manifestando il cordoglio dell’Amministrazione -. Tanti progetti che con lungimiranza Benedetti ha sempre condiviso con l’Amministrazione regionale.

“E’ stato un esempio del valore della nostra imprenditoria, profondamente legato al Friuli e al suo sviluppo”, ha riferito il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo.

“Un grande friulano e imprenditore geniale che ha dato molto anche alla città di Udine”. Questo il messaggio di cordoglio espresso dall’ex sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che con Benedetti riuscì a realizzare la trasformazione dell’ex birrificio Dormisch in Corte Villalta, in fase di realizzazione nella zona del Centro Studi di Udine. “E’ stato un onore per me come sindaco – ha aggiunto Fontanini – avergli conferito la cittadinanza onoraria della capitale del Friuli per le tante opere che ha realizzato per la città, come il restauro delle facciate del Castello e la ristrutturazione della ex Dormisch, opera che si sta concludendo e che ospiterà molti giovani nei loro percorsi di post diploma”.

Anche l’ex sindaco e rettore di Udine, Furio Honsell, ha ricordato Benedetti per le sue capacità manageriali, tanto che nel 2006 fu proprio lui ad assegnargli la laurea ad honorem nel 2006 in Ingegneria gestionale per le sue capacità organizzative e l’eccezionale spirito di innovazione. “Imprenditore di straordinari talento, che ha portato nel mondo per decenni il nome del Friuli e della qualità e serietà dei sui lavoratori”, ha commentato l’attuale consigliere regionale. “Benedetti è sempre stato manager di forte determinazione ed ha contribuito con l’attività della Danieli a mantenere alto il benessere del sistema socio-industriale del Friuli anche nei periodi più difficili delle crisi economiche. Benedetti ha sempre dimostrato grande amore per il Friuli e per Udine, con generosi importanti contributi per la riqualificazione di tanti edifici e monumenti della città. Lascerà indubbiamente un profondo vuoto.” .

“Un professionista di grande valore, tenace e combattivo”, ricorda il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’on. Walter Rizzetto.

“Un uomo della sua statura lascia un grande vuoto, soprattutto nelle dinamiche future dello sviluppo industriale della nostra regione”. Dichiarano l’on. Isabella De Monte e la Presidente di IV FVG Sandra Telesca esprimendo il loro rammarico per la scomparsa del presidente del Gruppo Danieli.

