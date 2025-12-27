  • Aiello del Friuli
sabato 27 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Firme per ridurre le salme del nuovo Tempio crematorio di Udine
Falsi investimenti in criptovalute, sequestrati 30 siti truffa
Nuovo blitz in Casa dell’Immacolata: denunciato un ospite
Rubata e spaccata statua del presepe di Monfalcone
Rapinato con bastone e coltello: i responsabili restano carcere
Friuli occidentale: dopo 5 anni di aumento, i reati sono in...
M.A.R.E. FVG, Leonardo entra nel nuovo cluster regionale
San Daniele, chiude lo storico negozio di elettronica Simeoni
Cade durante una corsa sul Carso, ferito runner
Furgone in fiamme a Moruzzo, salvo l’autista
Cronaca

Friuli occidentale: dopo 5 anni di aumento, i reati sono in calo

Sono i risultati ottenuti nel 2025 dai carabinieri
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2024, i reati commessi in Friuli occidentale erano 7.645. Quest’anno sono scesi a quota 6.895, quasi il 10% in meno, tornando ai livelli del 2021. E’ la prima flessione registrata negli ultimi 5 anni dai carabinieri del Comando provinciale di Pordenone, che hanno diffuso i dati durante una conferenza stampa.

Entrando nel dettaglio, risultano diminuite le estorsioni, meno 27%, le violenze sessuali e le ricettazioni, dimezzate di numero, oltre ai  danneggiamenti, alle truffe e ai delitti informatici. Giù anche i reati legati al codice rosso: in un anno sono calati maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazioni del divieto di avvicinamento e revenge porn.

Stabile, invece, il numero delle rapine, per lo più su persona, e quello dei reati legati agli stupefacenti.

Per quanto riguarda i furti, nel complesso sono passati da 2.795 a 2.444. Il calo si è reso più vistoso nell’ultimo trimestre. Tale risultato è stato possibile sia dalle attività investigative, che hanno portato all’arresto di alcuni soggetti dediti alla commissione sistematica di reati predatori, sia dalla nuova strategia operativa messa in campo dall’Arma pordenonese, attraverso un dispositivo coordinato di autopattuglie, supportato anche dai velivoli del nucleo elicotteri di Belluno.

