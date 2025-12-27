Friuli occidentale: dopo 5 anni di aumento, i reati sono in calo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2024, i reati commessi in Friuli occidentale erano 7.645. Quest’anno sono scesi a quota 6.895, quasi il 10% in meno, tornando ai livelli del 2021. E’ la prima flessione registrata negli ultimi 5 anni dai carabinieri del Comando provinciale di Pordenone, che hanno diffuso i dati durante una conferenza stampa.

Entrando nel dettaglio, risultano diminuite le estorsioni, meno 27%, le violenze sessuali e le ricettazioni, dimezzate di numero, oltre ai danneggiamenti, alle truffe e ai delitti informatici. Giù anche i reati legati al codice rosso: in un anno sono calati maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazioni del divieto di avvicinamento e revenge porn.

Stabile, invece, il numero delle rapine, per lo più su persona, e quello dei reati legati agli stupefacenti.

Per quanto riguarda i furti, nel complesso sono passati da 2.795 a 2.444. Il calo si è reso più vistoso nell’ultimo trimestre. Tale risultato è stato possibile sia dalle attività investigative, che hanno portato all’arresto di alcuni soggetti dediti alla commissione sistematica di reati predatori, sia dalla nuova strategia operativa messa in campo dall’Arma pordenonese, attraverso un dispositivo coordinato di autopattuglie, supportato anche dai velivoli del nucleo elicotteri di Belluno.