Nel Pordenonese scoperti 9 lavoratori in nero in 14 giorni

Nelle ultime due settimane, i Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato 9 lavoratori in nero attraverso un’intensificazione dei controlli su varie attività commerciali e produttive. Le verifiche hanno riguardato settori chiave come il commercio al dettaglio, la ristorazione, l’edilizia e l’agricoltura, scoprendo irregolarità nell’impiego di manodopera non dichiarata.

In particolare, sono stati trovati quattro lavoratori irregolari nel commercio al dettaglio, due nella ristorazione, due nell’edilizia e uno in agricoltura. In due casi, il Comando ha proposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione temporanea delle attività, misura prevista quando la percentuale di lavoratori in nero supera il 10% della forza lavoro complessiva.

Dall’inizio del 2024, i controlli della Guardia di Finanza nel Friuli Occidentale hanno già portato alla scoperta di ben 233 lavoratori in nero nella sola provincia di Pordenone.