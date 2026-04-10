Friulpress, ultimatum di Bini: “Accursia si confronti o agiremo”

È rottura tra la Regione e la nuova proprietà della Friulpress Samp, di Sesto al Reghena, che fa capo ad Accursia Capital, azienda di proprietà della Veritas, con 171 dipendenti e attiva nell’ambito della lavorazione dell’alluminio per il settore dell’automotive.

L’assessore alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, ha lanciato un monito al fondo, accusandolo di ignorare sistematicamente le richieste di confronto istituzionale dopo l’acquisizione dell’azienda.

“Sottrarsi al dialogo con le istituzioni e le parti sociali è una scorrettezza mai registrata prima», ha tuonato Bini, stigmatizzando i continui rinvii degli incontri con le Rsu e il silenzio alle convocazioni regionali di marzo e aprile.

L’esponente della giunta Fedriga ha annunciato l’invio dell’ultimo avviso: una terza richiesta d’incontro ufficiale parte oggi stesso. La Regione esige chiarezza sulle strategie industriali e la salvaguardia del territorio. “Non attenderemo oltre: se non ci sarà un cambio di rotta, faremo sentire tutto il nostro proprio peso”, ha promesso Bini.