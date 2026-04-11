Friulpress venduta ad acquirente segreto: l’ira della Regione

Chi sia l’attuale proprietario della Friulpress di Sesto al Reghena è un mistero. A un mese dall’acquisto dell’azienda, che conta 171 dipendenti con la cassa integrazione oggi in scadenza, il Fondo Accursia ha già ceduto la Friulpress, attiva nell’ambito della lavorazione dell’alluminio per il settore dell’automotive, assieme alla Aluminium die castingin, in provincia di Padova.

La notizia è stata data dallo stesso Fondo Accursia, senza riferire l’identità del nuovo acquirente, durante un incontro con la Regione Veneto e i sindacati sulla vertenza Costampress di Gardigiano di Scorzé.

L’annuncio ha destato immediatamente le ire dei sindacati, rimasti senza parole. Nelle settimane scorse, l’ormai ex proprietà aveva disdetto due incontri per discutere del futuro di Friulpress. Le maestranze, auspicando che l’acquirente non sia una società fantasma, hanno chiesto l’intervento dello Stato e della Regione.

Dal canto suo, l’assessore alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, ha lanciato un monito al fondo, accusandolo di ignorare sistematicamente le richieste di confronto istituzionale dopo l’acquisizione dell’azienda. “Sottrarsi al dialogo con le istituzioni e le parti sociali – ha affermato Bini – è una scorrettezza mai registrata prima”, chiedendo un incontro ufficiale con Accursia, esigendo chiarezza sulle strategie industriali e la salvaguardia del territorio.