Frode sui rimborsi per le protesi acustiche convenzionate, denunciata titolare clinica audiologica

Un raggiro sui contributi sanitari destinati alle fasce più deboli è emersa grazie ai controlli delle fiamme gialle nell’ambito delle protesi acustiche. A Trieste, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 48 mila euro nei confronti di una clinica audiologica. L’operazione, denominata “Orecchie da mercante”, ha portato alla luce una frode che ha coinvolto la responsabile di un centro per audiolesi, una cittadina ragusana residente a Trieste. Le indagini hanno accertato che la titolare aveva percepito indebitamente, nel periodo 2018-2023, oltre 48 mila euro di rimborsi erogati dall’ASUGI per l’acquisto di ausili protesici acustici destinati a soggetti in difficoltà.

Il modus operandi della titolare della clinica era semplice: produceva personalmente le richieste di rimborso, trattenendo direttamente l’importo. In alcuni casi, la clinica aveva anche falsificato documenti autorizzativi, apponendo timbri e firme false di medici specialisti. La titolare è stata deferita alla Procura della Repubblica di Trieste per i reati di truffa aggravata, falsità materiale e falsità in atti pubblici.