Frontale a Martignacco, ferite due donne

È di due donne ferite, di 51 e 52 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Martignacco, in via Spilimbergo, all’altezza dell’ex Spav, a pochi metri dalla rotatoria della Sme. Nel frontale sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda e una Citroën.

Tre le persone interessate dallo scontro, ma ad avere la peggio sono state le due signore a bordo dell’utilitaria francese, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine, che hanno operato con cesoie oleodinamiche e divaricatori per rimuovere le portiere e consentire l’estrazione delle passeggere.

Affidate alle cure del personale sanitario, le ferite sono state stabilizzate sul posto e successivamente trasportate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso. Rilievi e gestione del traffico sono stati eseguiti dalla Polizia locale.