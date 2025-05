Frontale a Trieste, muore un giovane di 20 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È di un ragazzo di 20 anni morto e tre feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto ieri notte in strada del Friuli a Trieste. Era circa l’una di notte quando Matteo Millo, in sella alla sua Triumph, stava procedendo verso l’abitato di Prosecco ed è uscito verosimilmente a forte velocità da una semi curva andando a scontrarsi frontalmente con una fiat Panda con a bordo una coppia di nonni. L’impatto è stato violentissimo e il giovane è volato sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a rianimare il centauro senza però riuscirci. Un altro giovane in sella a un’altra moto è rimasto lievemente ferito mentre gli automobilisti sono rimasti incolumi.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Vigili Urbani intervenuti per i rilievi unitamente ai Vigili del Fuoco. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima ricordando che in strada del Friuli il limite è di 50 chilometri orari «piangiamo una giovane vittima» ha detto nel corso di una conferenza stampa proprio sulla sicurezza stradale.