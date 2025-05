Frontale a Villa Santina: sette feriti, due gravissimi

Sette persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale avvenuto attorno alle 10 di questa mattina sulla SS52bis tra Tolmezzo e Villa Santina, appena dopo il ponte sul torrente But. Due di loro sono state trasportate in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Si tratta della donna, alla guida, e dell’uomo, che erano a bordo della Pegeaut 206 che, diretta a Tolmezzo, ha improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta, urtando lo specchietto di una cinquecento condotta da un uomo classe 1964 residente a Udine. La Pegeaut è poi carambolata scontrandosi frontalmente con una BMW Serie 2 condotta da un uomo classe 1985 residente a Villa Verla in provincia di Vicenza. Con lui, a bordo, aveva una bimba di 5 anni e un bambino di 10, oltre ad una donna classe 1963 e un uomo del 1960, tutti residenti in provincia di Vicenza. La BMW ha quindi colpito il guard rail e poi un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un uomo di Amaro, che aveva con sè una bimba di 4 anni. Sette le persone ferite, le due più gravi, quelle a bordo della Pegeaut 206, sono state elitrasportate a Udine, le altre con le ambulanze a Tolmezzo.