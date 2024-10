Frontale tra due auto, una si cappotta nel fosso: due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, alle 11.15, in via Pont di Clap a Ronchis.

Per cause al vaglio della polizia locale, coordinata dal vice comandante Annalisa Ferrari, lungo la ex sp 7 si sono scontrate frontalmente due auto. Una era diretta verso Latisana, l’altra a Codroipo.

Mentre una Mercedes, dopo aver schivato un palo dell’illuminazione pubblica è finita per metà nella scolina del fosso che costeggia la strada, l’altra, un’Alfa Romeo Mito, condotta da un 22enne di Teor, ha terminato la corsa nel canale scolmatore e si è cappottata. Il giovane automobilista è rimasto incastrato nel veicolo: estratto dai vigili del fuoco, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente della Mercedes è stato invece condotto in ambulanza all’ospedale di Latisana.

La strada – presente personale di Edr – è stata riaperta al traffico soltanto in tarda mattinata.