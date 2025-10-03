Frontale con un camion, auto nel fosso. Incastrato un’anziano, è grave

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla ss14 a Fossalta di Portogruaro. Per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontrati frontalmente un camion e una macchina con quest’ultima che, condotta da un uomo di 82 anni, è finita nel fosso. L’anziano, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco.

L’uomo presentava ferite al volto e contusioni diffuse. Dopo le prime cure da parte del personale sanitario del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Mestre. L’autogru di Pordenone, inizialmente attivata, è stata fatta rientrare.