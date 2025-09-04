Frontale con un camion sulla Pontebbana, muore a 20 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un impatto violento. Uno scontro terribile, tra un’auto e un camion, che non ha lasciato scampo al conducente dell’utilitaria, il 20enne Aldo Maklaj, residente a Udine, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. L’incidente è avvenuto all’altezza della superficie aeroportuale di Campoformido, lungo la Pontebbana.

Erano da poco passate le 6 di questa mattina quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Udine, supportati dai colleghi della stazione di Campoformido, la Ford Fiesta condotta da Maklaj, che da Udine era diretta verso Codroipo, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a schiantarsi contro un mezzo pesante alla cui guida c’era un uomo di nazionalità rumena.

Un colpo di sonno, un improvviso malore, un momento di distrazione. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Immediato l’arrivo sul posto di personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori, che hanno comunque tentato le manovre di rianimazione, Aldo Maklaj era già deceduto.

I mezzi coinvolti nell’incidente, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro.

Il 20enne giocava a calcio: era un difensore della società Ol3 di Faedis.