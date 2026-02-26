Frontale con un pullman, muore a 74 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un terribile scontro frontale, tra un autobus e un’auto, si è verificato oggi pomeriggio sulla ss52 bis nel comune di Arta Terme. Un impatto violento tra i due mezzi, che viaggiavano in direzioni opposte, che è costato la vita ad un 74enne tolmezzino al volante di una Dacia Sandero. Alcuni testimoni avrebbero visto la macchina sbandare, invadere la corsia di marcia opposta e schiantarsi con una corriera della Nomago al cui interno viaggiavano venticinque ragazzi e tre accompagnatori di nazionalità slovena. Tutti illesi, compreso l’autista.

La vettura, dopo essersi accartocciata su se stessa, è finita contro il guardrail. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravissime. Incastrato all’interno dell’abitacolo, l’uomo è stato estratto con molta difficoltà, dopo 25 minuti, dai vigili del fuoco e quindi affidato alle cure del personale sanitario, che allertato dalla centrale Sores, è giunto sul posto con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Il 74enne, mentre stava per essere caricato sull’elisoccorso, ha avuto un arresto cardiorespiratorio. Da qui la decisione di trasportarlo all’ospedale dov’è giunto, al pronto soccorso, in condizioni disperate. Nonostante la manovre di rianimazione, l’anziano è deceduto.

Erano da poco passate le 15.40 quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo, si è verificato l’incidente. Non si esclude che all’origine possa esserci stato un malore dell’anziano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti.

A causa del grave incidente, parte della ss52 bis è rimasta chiusa per ore alla circolazione stradale.