Frontale con un’auto mentre vanno a scuola in moto: ferito un 17enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stavano andando a scuola, in sella ad un’Aprilia 125, i due ragazzi che questa mattina sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto all’intersezione tra via delle Scienze e via Cotonificio a Udine. Erano le 7.40 quando, per cause al vaglio della polizia locale, la due ruote si è scontrata frontalmente con una Lancia Musa al volante della quale c’era una donna di 54 anni di Campoformido. I due veicoli procedevano in due direzioni opposte.

Sulla moto, che dalla periferia di Udine era diretta verso il centro, c’erano un 17enne di Reana del Rojale ed un’altra ragazza. A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dell’Aprilia che, a causa del violento impatto con la macchina, è rovinato a terra. Illesa invece la ragazza, che era seduta dietro di lui.

Sul posto sono intervenute due ambulanze insieme ai vigili del fuoco e ad una pattuglia della polizia locale. Lo studente è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia dov’è stato sedato e sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato diversi traumi.

Appena possibile, al fine di riscostruire l’esatta dinamica del sinistro, il 17enne verrà ascoltato, alla presenza dei suoi genitori, dagli agenti municipali.