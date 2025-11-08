Frontale con un’auto, muore un motociclista. Macchina in fiamme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sorpasso lungo la strada regionale 463, che collega San Daniele e Majano, teatro già di numerosi altri incidenti. L’impatto, frontale, con una Fiat Punto nella quale viaggiavano marito e moglie, di Spilimbergo. Uno scontro tremendo, che oggi pomeriggio è costato la vita a Giovanni Manucci, 56 anni, di San Vito al Tagliamento.

L’uomo era in sella alla sua moto, una Triumph, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finito contro la vettura che sopraggiungeva dalla parte opposta. Il motociclista stava scendendo da Majano verso San Daniele.

Manucci avrebbe sorpassato una Hyundai Tucson, condotta da un 67enne e dopo il violento impatto con l’altra macchina la sua moto è carambolata proprio addosso al suv. Il serbatoio della due ruote, squarciandosi, ha causato l’incendio della Tucson.

Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme a personale del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Manucci è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Il conducente della Punto è stato elitrasportato all’ospedale di Udine, la moglie è stata invece accompagnata con l’ambulanza. Lievi contusioni, invece, per l’altro automobilista che è riuscito immediatamente a scendere dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Per permettere i rilievi dell’incidente e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, è stata interdetta la circolazione sul tratto di strada interessato dal sinistro.