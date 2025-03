Frontale dopo un sorpasso: muore a 48 anni

GUARDA IL VIDEO Un sorpasso azzardato, nel buio della notte. Un’Audi A4 Avant, condotta da un 22enne rumeno, che sfreccia a tutta velocità sulla strada regionale 352 e che si schianta frontalmente con una Opel Corsa alla guida della quale c’è un 48enne di Fiumicello Villa Vicentina, Alex Comelli, che perde la vita all’istante a causa delle gravissime lesioni riportate.

L’incidente mortale è avvenuto ieri, a mezzanotte e mezza, a Santo Stefano Udinese, frazione di Santa Maria la Longa. E’ all’intersezione tra la regionale 352 e via d’Arcano che avviene l’impatto tra le due macchine che procedono in direzioni di marcia opposte. Nella dinamica resta coinvolta anche una Toyota C-Hr nella quale viaggiano un 30enne e una 29enne: entrambi restano illesi.

L’impatto è stato tremendo, le due auto si accartocciano su se stesse. Immediato l’arrivo sul posto del personale sanitario del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Si capisce subito che le condizioni di Comelli sono gravissime. Il 48enne, rimasto incastrato nell’abitacolo della Corsa, viene estratto dai pompieri. Vani, però, sono i tentativi di rianimarlo. Constatato il decesso, la salma viene portata nella cella mortuaria dell’ospedale di Palmanova.

In condizioni serie, ma non in pericolo di vita, l’altro automobilista che viene sottoposto agli accertamenti tossicologici. Sotto sequestro, come disposto dal pm di turno, i veicoli coinvolti nell’incidente. Di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro se ne stanno occupando i carabinieri di Aiello.