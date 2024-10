Frontale con la Google car: era ubriaco fradicio

Ubriaco al volante di una macchina Google Maps, di quelle utilizzate per fotografare il territorio e quindi aggiornare le mappe stradali, si è scontrato frontalmente con una macchina che arrivava dal senso di marcia opposto. Incidente stradale, alle 13.20 di oggi, sulla sp52 a Castello di Aviano.

Il conducente di una Honda Civic, con tanto di supporto per i dispositivi fotografici sul tettuccio, stava percorrendo la sp52, da Roveredo verso Aviano, quando nell’affrontare una curva ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con una Fiat Uno, condotta da un 67enne di Castello, che arrivava dal senso di marcia opposto. Quest’ultima, a causa del violento impatto, è stata proiettata sulla massicciata che costeggia la strada. L’automobilista è rimasto incastrato nel veicolo.

Per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, con divaricatore e cesoie oleodinamiche, hanno creato un varco tra le lamiere. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 e condotto all’ospedale di Pordenone.

Il conducente della Google car, un 38enne di Fontanafredda, era fuori dall’orario di lavoro ed è rimasto illeso. I carabinieri di Polcenigo lo hanno sottoposto ad alcoltest, facendo registrare valori tre volte superiori il limite consentito. Non solo: in presenza dei militari, si è messo ad urinare fuori dal veicolo e, per questo, oltre al ritiro della patente e alla denuncia penale, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.