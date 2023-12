Frontale in A28, anziana “tradita” dalla nebbia

Due incidenti stradali si sono verificati in autostrada. Il primo, in A28, è stato un frontale tra due auto: gravi le condizioni di un’anziana che non avrebbe l’autostrada stessa.

In A4, invece, carambola tra tre veicoli: due le persona rimaste ferite.

Tradita dalla nebbia. Restano gravi le condizioni della settantaduenne di Brugnera che ieri sera, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha percorso contromano in auto un tratto di A28, tra Fontanafredda e Porcia, scontrandosi frontalmente con un’altra macchina alla cui guida c’era una poliziotta libera dal servizio.

L’impatto è stato tremendo. La Panda condotta dall’anziana si è completamente deformata e lei è stata estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco per essere poi affidata al personale sanitario.

Si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Pordenone, la prognosi resta riservata. Da una prima ricostruzione, la donna non avrebbe dovuto prendere l’autostrada per tornare a casa ma, tradita dalla nebbia, è entrata in A28 a Porcia percorrendo il tratto contromano. Fino a quando è andata ad impattare con la Volvo condotta dalla poliziotta. Le condizioni dell’agente non sarebbero serie.

Alle 23 di ieri in A4, tra Latisana e Portogruaro, si è verificato un altro incidente che ha coinvolto tre veicoli: due auto e un furgone.

Il personale sanitario ha controllato le otto persone rimaste coinvolte: per due di loro è stata necessaria l’ospedalizzazione.GUARDA IL VIDEO