Tamponamento violento a San Gottardo: morto un uomo, grave una passeggera. Fuggito un conducente

Tremendo tamponamento nella notte di martedì 28 gennaio alle porte di Udine. Intorno alle 22.30, un violentissimo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una Renault Megane lungo la Strada regionale 54, a San Gottardo, poco prima del ponte sul torrente Torre.

Il conducente della Fiat Punto, un uomo di circa 50 anni residente a Udine, è stato estratto dalle lamiere contorte del veicolo dai vigili del fuoco e sottoposto a manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. Nonostante i tentativi di salvarlo, l’uomo è morto poco dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. La passeggera della Renault Megane, una donna di circa 30 anni, è rimasta ferita in modo grave ma le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari e ai vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e di Stato che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per rintracciare il conducente della Renault Megane, fuggito a piedi dal luogo dell’incidente subito dopolo scontro.