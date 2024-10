Frontale sulla sp52: automobilista resta incastrato nell’auto

Incidente stradale, alle 13.20 di oggi, sulla sp52 a Castello di Aviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente due macchine. Una, a causa del violento impatto, è stata proiettata sulla massicciata che costeggia la strada.

Il conducente, alla guida di una Fiat Punto, è rimasto incastrato nel veicolo.

Per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che,

con divaricatore e cesoie oleodinamiche, hanno creato un varco tra le lamiere. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Terminato il soccorso alle persone coinvolte nel sinistro, i pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area.