Frontale sul cavalcavia: due morti

E’ di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 14, tra i comuni di Cervignano e Torviscosa.

A perdere la vita due uomini, entrambi di origini campane, residenti rispettivamente a Cervignano e San Vito al Torre.

Si tratta del 36enne Antonio Villafuoco e del 44enne Giovanni D’Urso.

Le due auto stavano percorrendo il tratto di cavalcavia in due direzioni di marcia opposte quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Palmanova, intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti, si sono scontrate frontalmente.

Dai primi rilievi effettuati dai militari pare che la Fiat Croma, condotta da D’Urso, abbia invaso l’altra corsia di marcia centrando la Ford Fiesta al volante della quale c’era Villafuoco. Un sorpasso azzardato, un malore? Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Sarà l’autopsia a fare chiarezza.

Quello che è certo è che l’impatto frontale tra i due veicoli è stato tremendo. Nell’impatto è stata coinvolta una terza auto, una Opel Astra, a bordo della quale c’erano padre e figlia che era appena stata sorpassata. Entrambi, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi con mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Inutili, però, sono risultati i tentativi di rianimare i due uomini che sono deceduti a causa delle gravissime lesioni riportate. Entrambe le macchine, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono state poste sotto sequestro.

Il tratto di strada nel quale si è verificato l'incidente mortale è stato riaperto alla circolazione soltanto a notte fonda.