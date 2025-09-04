  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Settembre 2025
Cronaca

Frontale sulla ss13, morto un ex calciatore

Un mese fa la tragedia di Maniago
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un impatto violento. Uno scontro terribile, tra un’auto e un camion, che non ha lasciato scampo al conducente dell’utilitaria, il 20enne Aldo Maklaj, residente a Udine, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. L’incidente è avvenuto questa mattina, all’alba, all’altezza della superficie aeroportuale di Campoformido, lungo la ss13 Pontebbana.

Maklaj, di origini albanesi, fino a due anni fa aveva vestito i colori della squadra di calcio di Faedis, l’Ol3, difendendo i pali della porta. Poi, per problemi di salute, aveva dovuto lasciare l’agonismo ma non perdeva occasione, quando poteva, per seguire, dalla tribuna, la sua squadra del cuore. Lo aveva fatto anche sabato scorso, in occasione della partita di Coppa Italia (Promozione).

Una notizia, quella della morte di Aldo, che ha gettato nello sconforto, ancora una volta, il mondo del calcio regionale. Ad un mese di distanza dalla scomparsa dei 19enni Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi tesserati con il ManiagoVajont. Stavano rientrando in macchina da un allenamento di calcio quando, all’altezza della galleria Bus del Colvera, tra Poffabro e Maniago, rimasero coinvolti in un terribile incidente stradale. Morirono in uno scontro frontale, così come è stato frontale lo scontro avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, sulla Pontebbana.

La Ford Fiesta condotta da Maklaj, che da Udine era diretta verso Codroipo, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a schiantarsi contro un mezzo pesante alla cui guida c’era un uomo di nazionalità rumena.

Un colpo di sonno, un improvviso malore, un momento di distrazione. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Immediato l’arrivo sul posto di personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori, che hanno comunque tentato le manovre di rianimazione, Aldo Maklaj era già deceduto.

I mezzi coinvolti nell’incidente, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri.

