Frontale tra 2 auto coinvolge altre 3 vetture, due feriti gravi

Restano gravi le condizioni dei due conducenti, feriti nell’incidente che ieri pomeriggio ha visto coinvolte 5 autovetture lungo la Ferrata, all’altezza di Bertiolo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri di Codroipo, l’incidente è stato causato dallo scontro frontale tra una monovolume Honda, diretta verso sud, e una Mazda che procedeva in direzione opposta. L’impatto violento ha coinvolto altre tre vetture che procedevano lungo la strada provinciale 95: due dirette a Portogruaro e una verso Udine, quest’ultima con a bordo una madre e il suo bambino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato i divaricatori idraulici per estrarre il conducente della Mazda, rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato anche il conducente della Honda, un 53enne di Rivignano. Ferite più lievi, invece, per la madre e il bambino, accompagnati in ospedale per gli accertamenti sanitari.

I soccorsi hanno richiesto l’intervento di più ambulanze e dell’elisoccorso regionale e hanno portato alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia.