Scontro frontale, oggi pomeriggio, in tangenziale a Tavagnacco. Per cause al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, un suv e un’auto sono entrati in collisione tra loro.

L’impatto è stato violento ma fortunatamente per gli occupanti dei due veicoli coinvolti le conseguenze non sono state gravi. I feriti sono stati condotti per accertamenti all’ospedale di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A causa del sinistro stradale, la viabilità ha subito rallentamenti.