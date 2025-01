Frontale tra auto e vedetta Mondialpol: due feriti gravi

Grave incidente stradale ieri sera, alle 23.05, a Ribis di Reana del Rojale. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente.

Dai primi accertamenti, pare che la Toyota condotta da un 24enne, di San Daniele del Friuli, abbia invaso la corsia di marcia opposta, centrando un Fiat Fiorino, appartenente ad una ditta della vigilanza privata, la Mondialpol, al volante del quale c’era un 54enne originario di Milano, ma residente in Friuli.

L’impatto è stato tremendo ed entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti.

Dopo essere stati soccorsi da personale sanitario del 118, i due conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.