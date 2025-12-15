  • Aiello del Friuli
lunedì 15 Dicembre 2025
Cronaca

Frontale tra auto, gravi due donne. Feriti adolescente e bimbo

A Vivaro sulla ex strada provinciale 53.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora sangue sulle strade della nostra Regione. Un altro incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla ex strada provinciale 53 che collega Vivaro e San Foca. Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo, due auto – una Opel Corsa e un suv Mercedes – si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di quattro feriti: due donne, alla guida dei rispettivi veicoli, elitrasportate all’ospedale di Udine, una ragazza di 17 anni e un bimbo di 3.

Alla guida della Opel Corsa, che da San Quirino era diretta a Vivaro, c’era una 54enne di Montereale Valcellina. La sua auto è andata quasi completamente distrutta dopo il frontale. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. E’ stata più volte rianimata da personale del 118 sul posto con ambulanza, automedica e due velivoli sanitari. E’ stata elitrasportata all’ospedale di Udine, così come la conducente del suv, una 53enne di San Quirino. Con lei, nella macchina che a causa del violento impatto si è rovesciata su un fianco, viaggiavano la figlia di 17 anni e il nipote di 3. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. I mezzi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro.

Parte dell’ex provinciale è rimasta a lungo chiusa al traffico.

