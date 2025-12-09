Frontale tra corriera con 15 studenti e auto: a Maniago un morto e 15 feriti

Nel terribile schianto frontale tra una vettura e una corriera, con 15 studenti a bordo e alcuni pendolari, è morto il conducente dell’auto e sono rimasti lievemente feriti diversi ragazzi. L’incidente si è verificato questa mattina attorno alle 7 sulla strada regionale 464 a Maniago.

L’automobilista sarebbe morto sul colpo. Alcuni ragazzi sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Pordenone: le loro condizioni non sarebbero gravi. Più preoccupante, invece, la situazione del conducente della corriera, rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno lavorato un paio d’ore per liberarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. In base a quanto appreso fino ad ora, gli studenti sono stati portati in ospedale in codice verde, ma sotto choc per l’accaduto.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’auto – una Volkswagen Passat – fosse impegnata nel sorpasso di un trattore, che non è rimasto coinvolto nella collisione, quando si è scontrata con l’autobus che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Lo scontro è stato frontale e nell’impatto la vettura è stata completamente distrutta. Non si esclude che tra le cause dell’incidente ci fosse anche una scarsa visibilità provocata dal sole accecante, perché ancora basso a quell’ora sulla linea dell’orizzonte.

I rilievi vengono svolti dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo con i militari di Maniago, e dalla Polizia Locale di Maniago. Sul posto ci sono anche i Vigili del fuoco e i mezzi sanitari del Sores.