Frontale tra due auto a Tarcento, 3 feriti

Violento scontro nel pomeriggio a Tarcento all’incrocio tra via della Ferrovia e via dei Fagnà. Intorno alle 16.30 una Fiat Bravo e una Toyota CHR si sono scontrate frontalmente, con un impatto che ha distrutto la parte anteriore di entrambe le vetture e fatto temere inizialmente conseguenze gravissime.

Tre le persone coinvolte: i due adulti alla guida e una bambina di 9 anni. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Il giovane che ha riportato le condizioni più serie è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: in un primo momento il suo stato di salute era stato giudicato gravissimo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, mentre carabinieri e polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.