Frontale tra due auto: quattro feriti, uno è grave

Scontro frontale tra due auto oggi pomeriggio in via Castions a Muzzana del Turgnano. Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Latisana, una Citroen C5 e una Mg sono entrati in collisione tra loro.

Nella prima vettura viaggiavano tre persone, di cui tre minori, una nella seconda auto. Tutti e quattro sono rimasti feriti: uno, in maniera seria, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Latisana.