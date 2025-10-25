Frontale tra due auto sulla Pontebbana, tre feriti. Ciclista sbalzato a Udine

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Pontebbana, nel comune di Fiume Veneto. Per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente due macchine all’altezza dell’autofficina Gallio.

Alla guida di una Mazda c’era un 66enne di Villotta di Chions, con a fianco la moglie di 63enne, mentre al volante di un’Audi A3 una 45enne di Pordenone.

L’impatto è stato violento. I tre feriti, soccorsi da personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco, sono stati condotti all’ospedale di Pordenone in codice giallo.

A Udine, invece, un ciclista di 58 anni, dopo essere stato urtato da una macchina tra via Palmanova e via Partidor, è stato sbalzato al suolo. Soccorso dai sanitari, è stato condotto all’ospedale con diversi traumi.