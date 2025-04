Frontale tra due auto sulla Postumia: elitrasportati marito e moglie

E’ di quattro persone ferite, di cui due (marito e moglie) elitrasportate all’ospedale di Udine, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, a Pravisdomini, lungo la Postumia. Due auto, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente e sono poi finite nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da San Vito e Motta di Livenza, due ambulanze e due elisoccorsi. Marito e moglie, residenti a Concordia Sagittaria, sono trasportati in volo, in condizioni serie, all’ospedale di Udine. Un altro ferito è invece stato condotto con l’ambulanza al Santa Maria degli Angeli di Pordenone.