Un violento scontro frontale tra due auto in via Belvedere, a Pasiano di Pordenone, ha provocato oggi pomeriggio il ferimento di un bambino di appena 5 anni. Il piccolo ha sbattuto il volto contro il parabrezza del veicolo su cui viaggiava, riportando un severo trauma facciale.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati, affiancati dal personale sanitario del 118 giunto con un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, vista la gravità del trauma riportato dal bambino, i medici hanno disposto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del piccolo in ospedale.