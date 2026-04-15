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Cronaca

Frontale tra due camion: un morto e un ferito grave

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio tra Mariano e Cormons.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un mercoledì di sangue lungo le arterie dell’Isontino. Un impatto violento, avvenuto alle 13 di oggi, ha trasformato la Variante 306 in uno scenario drammatico. Il bilancio è di un uomo che ha perso la vita – il 47enne udinese Gianluca Gussetti – e di un altro elitrasportato in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato al confine tra i comuni di Mariano del Friuli e Cormons, poche centinaia di metri dopo il ponte sul torrente Versa, nei pressi del noto locale “Il Cantiniere”. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, un camion frigo, che procedeva da Gradisca d’Isonzo verso Cormons, è entrato in collisione frontale con un furgone che trasportava ghiaia.

Tra le ipotesi non si esclude un malore improvviso. Quello che è certo è l’estrema violenza dell’urto: le cabine dei due mezzi sono andate distrutte, trasformandosi in un groviglio di lamiere che ha intrappolato i due conducenti.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. La centrale operativa della Sores ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, dell’automedica e l’elisoccorso. Per l’autista del camion frigo, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è stato vano: i traumi riportati nello scontro sono stati fatali e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’altro conducente, un 54enne cittadino albanese residente a Mansué, estratto dai vigili del fuoco, è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale di Cattinara a Trieste. Le sue condizioni sono state definite critiche.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mariano del Friuli e Fogliano, supportati dai colleghi del Radiomobile di Gradisca. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro.

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