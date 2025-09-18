  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nasce la Scuola di alta formazione sulla Resilienza
A oltre ottant’anni dona un rene alla figlia: la storia di...
“Dia al ladro tutto ciò che ha in casa, poi lo...
Frontale tra furgone e moto: gravissima una donna di 47 anni
L’avvocato Tosel: “Maylin non suggerì di uccidere Alessandro in Colombia”
Nuovo sopralluogo dei carabinieri a Gemona: sequestrati alcuni farmaci
Accessibility for Future 2025, Antonini: “Sistema integrato dell’accessibilità strumento concreto di...
Lavoro, prevista  la riapertura dello Sportello del Centro per l’impiego di...
Diodato in concerto per la Barcolana sabato 4 ottobre in Piazza...
Cluster Arredo Fvg, nasce a Trieste la “Foresta in città”
Cronaca

Frontale tra furgone e moto: gravissima una donna di 47 anni

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL VIDEO Uno scontro frontale è avvenuto oggi pomeriggio, alle 13.40, sulla strada regionale 14 a Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento, in via Monfalcone, all’altezza del bar Al Turista, si è verificato un terribile impatto tra un furgone e una moto Yamaha. In sella alla due ruote c’era una 47enne del posto che, a causa del violento urto, è stata sbalzata per quattro metri. La potente moto è stata scaraventata sul guardrail che costeggia la strada, rimanendo in bilico. A terra numerosi pezzi della Yamaha, tra cui la marmitta.
Le condizioni della 47enne sono apparse da subito gravissime. In via Monfalcone sono arrivati tempestivamente i soccorsi con vigili del fuoco del distaccamento locale, ambulanza e automedica. Attivato anche l’elisoccorso regionale. La donna, a causa del violento urto, ha riportato diverse fratture. Instabile, è stata elitrasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Udine. E’ in pericolo di vita.
Illeso invece il conducente del furgone. I mezzi coinvolti nell’incidente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro.
Un altro sinistro stradale si era verificato mezz’ora prima a Palazzolo dello Stella sulla ss14. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si sono scontrate due auto. I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno trovato una vettura con gli occupanti feriti ma già fuori dal all’abitacolo; la seconda macchina, invece, era finita fuori dalla carreggiata con la parte anteriore in un fossato e l’autista ferito ed incastrato. Sono stati i pompieri, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, ad estricare il ferito, che, una volta fuori dal mezzo, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

