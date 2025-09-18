Frontale tra furgone e moto: gravissima una donna di 47 anni

GUARDA IL VIDEO Uno scontro frontale è avvenuto oggi pomeriggio, alle 13.40, sulla strada regionale 14 a Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento, in via Monfalcone, all’altezza del bar Al Turista, si è verificato un terribile impatto tra un furgone e una moto Yamaha. In sella alla due ruote c’era una 47enne del posto che, a causa del violento urto, è stata sbalzata per quattro metri. La potente moto è stata scaraventata sul guardrail che costeggia la strada, rimanendo in bilico. A terra numerosi pezzi della Yamaha, tra cui la marmitta.

Le condizioni della 47enne sono apparse da subito gravissime. In via Monfalcone sono arrivati tempestivamente i soccorsi con vigili del fuoco del distaccamento locale, ambulanza e automedica. Attivato anche l’elisoccorso regionale. La donna, a causa del violento urto, ha riportato diverse fratture. Instabile, è stata elitrasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Udine. E’ in pericolo di vita.

Illeso invece il conducente del furgone. I mezzi coinvolti nell’incidente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro.

Un altro sinistro stradale si era verificato mezz’ora prima a Palazzolo dello Stella sulla ss14. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si sono scontrate due auto. I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno trovato una vettura con gli occupanti feriti ma già fuori dal all’abitacolo; la seconda macchina, invece, era finita fuori dalla carreggiata con la parte anteriore in un fossato e l’autista ferito ed incastrato. Sono stati i pompieri, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, ad estricare il ferito, che, una volta fuori dal mezzo, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.