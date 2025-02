Frontale tra macchina e van: automobilista completamente ubriaco

Guidava completamente ubriaco il 24enne di origini rumene che ieri sera è rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto in via Santa Margherita a Valvasone Arzene. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua auto – una Volkswagen Touran – dopo aver invaso la corsia di marcia opposta si è scontrata frontalmente con un furgone, a bordo del quale c’erano cinque indiani. Sottoposto agli accertamenti con l’alcoltest, l’automobilista è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,80 microgrammi per litro di sangue. Oltre alla denuncia e al sequestro del mezzo, è scattato il ritiro della patente. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita in maniera seria.