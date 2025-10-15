  • Aiello del Friuli
mercoledì 15 Ottobre 2025
Frontale tra scooter e auto: muore un 52enne

E’ un 52enne di Villesse la vittima dell’incidente stradale avvenuto oggi a Mariano del Friuli. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Gradisca d’Isonzo, in via Palmanova, la strada che porta verso il centro del paese, si sono scontrati violentemente uno scooter, in sella al quale c’era il 52enne – morto a causa delle gravissime lesioni riportate – , e una Opel a bordo della quale c’erano due cittadini bengalesi. Lo scooter era diretto verso Gradisca, l’utilitaria proveniva dal senso di marcia opposto.
Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce verde goriziana. Il personale medico, una volta sul posto, ha dovuto constatare il decesso dello scooterista che è avvenuto all’istante. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro mentre la salma del 52enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.
A causa dell’incidente, la viabilità, questa mattina, ha subito forti rallentamenti.

