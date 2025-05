Tre persone sono rimaste ferite in maniera grave in uno scontro frontale avvenuto attorno alle 10 di questa mattina sulla SR52 tra Tolmezzo e Villa Santina, appena dopo il ponte sul torrente But. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte tre auto. Sette in tutto le persone rimaste ferite, compresi due minori. Sul posto due pattuglie dei carabinieri da Tolmezzo, due ambulanze e due elicotteri della Sores.