Fronte franoso minaccia Cazzaso, presto sistema di allerta automatico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sistema di allerta automatizzato per garantire interventi immediati in caso di movimenti anomali della frana di Cazzaso. È questa la principale novità emersa dall’incontro tra l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini e i tecnici comunali e regionali.

Il progetto punta a rendere sempre più rapido ed efficace il monitoraggio del fronte franoso che minaccia la frazione e la sua strada di collegamento. Il controllo avviene già attraverso una rete di Gps che rileva costantemente gli spostamenti del terreno e trasmette i dati all’Ogs. A supporto della sicurezza sono stati installati anche una sbarra stradale azionabile da remoto, sirene e lampeggianti per avvisare i residenti in caso di pericolo.

Parallelamente prosegue la valutazione degli interventi necessari per rendere praticabile una viabilità alternativa per garantire l’accesso al paese in situazioni di emergenza. Centrale resta inoltre l’aggiornamento continuo delle procedure operative e la manutenzione degli strumenti di sorveglianza, insieme a verifiche periodiche sul territorio.

L’obiettivo, ha spiegato Riccardi, è attivare automaticamente le misure di sicurezza quando il sistema rileva anomalie, così da assicurare una risposta immediata e migliorare ulteriormente la protezione della comunità locale.