Fronte sul Fvg, in nottata temporali e vento. Allerta gialla fino a stasera

Nottata tra piogge, temporali e vento in Friuli Venezia Giulia, per il passaggio di un fronte perturbato che ha causato abbondanti precipitazioni e anche la caduta di alcuni alberi nel pordenonese. Da ieri sera e per tutta la giornata di oggi su tutta la regione è in vigore una allerta gialla.

Nelle ultime ore si sono registrate raffiche di vento fino a 70 km all’ora in pianura e fino circa 100 km all’ora in montagna, come sul monte Lussari e sullo Zoncolan. Dall’inizio dell’allerta sono pervenute alla sala operativa regionale della Protezione civile e al Nue 112 segnalazioni di allagamenti localizzati nei comuni di Moggio Udinese, Pordenone, Roveredo in Piano e Udine e la caduta alberi dai comuni di Spilimbergo e Sesto al Reghena.

La sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco della destra Tagliamento ha ricevuto una chiamata nelle prime ore del mattino proprio da Sesto al Reghena, per la caduta di un grosso albero. È stata inviata la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento che, con il supporto di un’autoscala giunta dal distaccamento di Mestre, ha operato per circa tre ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Secondo l’Osmer, l’osservatorio meteorologico regionale, oggi i temporali riprenderanno nuovamente nel pomeriggio e poi alla sera, in diverse zone della regione; un’instabilità che continuerà ancora domani mattina, mentre domenica è attesa una giornata soleggiata.