Frosinone-Udinese: i locali potranno trasmettere la partita all’esterno

Domenica sera l’Udinese giocherà contro il Frosinone la partita più importante della stagione, decisiva per la permanenza in Serie A della squadra friulana.

Allo stadio Benito Stirpe è previsto l’arrivo di almeno 1200 tifosi friulani, che affronteranno un viaggio molto impegnativo di almeno 8 ore per l’andata e altrettante per il ritorno, dopo lo svolgimento della partita o il giorno successivo.

A tutti i sostenitori che non potranno unirsi alla lunga trasferta di Frosinone, il Comune di Udine ha voluto consentire di assistere alla partita nelle vie e nelle piazze della città. Tramite un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco su proposta del Vicesindaco, è stato infatti permesso a tutti i locali del territorio comunale di trasmettere la partita all’esterno degli esercizi e di posizionare al contempo anche sedie e tavolini su suolo pubblico.

L’ordinanza sarà valida dai minuti precedenti alla partita a quelli immediatamente successivi, durante i quali rimarranno comunque in vigore tutte norme relative all’inquinamento acustico.