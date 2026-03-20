Fu trovato a bordo di una Mercedes rubata, condannato a 28 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando le forze dell’ordine gli hanno chiesto perché si trovava alla guida di una Mercedes rubata, era talmente ubriaco da rispondere di non saperlo e che si stava recando al pronto soccorso perché si era trovato le mani sanguinanti. Le sue condizioni non gli hanno evitato la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione inflitta con il rito abbreviato dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine. Il pm aveva chiesto un anno in più.

Secondo l’accusa, nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2024 l’uomo – Anass Hikouss, marocchino di 30 anni – si era ferito scassinando la portiera di un’auto con un coltello, trovato sporco di sangue in suo possesso. Poi cercò nel cassettino e, trovate le chiavi di riserva, mise in moto la vettura. Alla fine fu fermato a Udine all’incrocio tra i viali Cadore e Leonardo da Vinci.

Il difensore, l’avvocato Cristian Buttazzoni, valuterà l’appello.