Fucilati al Bivio di Morena, ricordati i partigiani osovani Piero e Bologna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ricordato questa mattina al Bivio di Morena, a Reana del Rojale, il martirio di Piero e Bologna, ovvero i partigiani osovani Giancarlo Marzona, 22 anni di Treppo Grande, e Fortunato Delicato, 25enne di Tolmezzo, uccisi a Ferragosto del 1944 dopo che la Fiat Topolino sulla quale viaggiavano fu fermata e perquisita da un posto di blocco nazista. Quel giorno, i due giovani stavano rientrando da Forame di Attimis con un mitra e munizioni e il ritrovamento delle armi segnò la loro condanna a morte. Furono fucilati sul posto senza processo e i loro corpi furono lasciati come monito per ore sulla strada.

Commossa e partecipata la cerimonia organizzata dall’Anpi Provinciale di Udine e dall’Associazione Osoppo, che ha visto la presenza di numerosi sindaci, consiglieri regionali e amministratori locali.

81 anni fa, ha ricordato Paolo Bassi, presidente Anpi del neo costituito Coordinamento Morenico, “nonostante le divisioni tra la Resistenza c’era un nemico comune che aveva come unico obiettivo la Liberazione e battere il Nazifascismo”.