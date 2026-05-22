Fuga a 240 km/h dopo l’alt: bloccato nel Trevisano

Ha ignorato l’alt della polizia locale in pieno centro a Fontanafredda, lanciandosi in una folle fuga autostradale a oltre 240 km/h a bordo di una Mercedes Amg da 300 cavalli.

Per evitare incidenti, gli agenti hanno interrotto l’inseguimento visivo e attivato il protocollo d’emergenza. Grazie alla sinergia tra polizia locale, carabinieri di Sacile e centro autostradale, il conducente del potente veicoli è stato rintracciato e identificato poco dopo a Montebelluna.

L’episodio si è chiuso senza feriti, ma per l’automobilista le conseguenze saranno pesanti: con il nuovo pacchetto sicurezza rischia sanzioni severissime e la confisca del bolide.