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Fuga col furgone rubato finisce contro una casa: arrestati

Udine, in carcere due 19enni che hanno seminato il panico tra le vie della città.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Pomeriggio di follia a Udine, dove un normale pattugliamento dei carabinieri è degenerato in una caccia all’uomo ad alta velocità. Tutto è iniziato ieri quando i militari hanno intercettato un furgone Nissan già segnalato come rubato. A bordo due 19enni extracomunitari che, invece di accostare, hanno premuto l’acceleratore nel tentativo di sparire nel nulla.Ne è nato un inseguimento spericolato tra le vie della città. I due giovani hanno attraversato incroci con il semaforo rosso e sono piombati su una pista ciclabile, arrivando quasi a travolgere una passante. La loro corsa è terminata bruscamente quando il mezzo è andato a schiantarsi contro il muro di un’abitazione.Nonostante il forte impatto, i due hanno tentato un’ultima fuga a piedi ma i carabinieri li hanno raggiunti e bloccati dopo pochi metri. Il furgone, che apparteneva a un’associazione sportiva di Corno di Rosazzo, era stato rubato il giorno prima davanti al palazzetto dello sport.Per i due diciannovenni si sono aperte le porte del carcere di Udine con le accuse di ricettazione e resistenza.

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