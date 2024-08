Fuga dal Cpr di Gradisca: riacciuffato un tunisino, sparito un suo connazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due uomini di nazionalità tunisina sono riusciti ad evadere poco prima delle 22 di ieri dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo: uno dei due è stato poi successivamente riacciuffato dalle forze dell’ordine, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. I due sono fuoriusciti dalla struttura passando dalla zona verde: un testimone riferisce di essere riuscito a schivare miracolosamente, mentre si trovava in transito a bordo della propria auto sulla strada limitrofa all’ex caserma Polonio, una delle due persone che correvano per mettersi alle spalle il Cpr. Uno dei due fuggitivi si sarebbe infortunato ad un piede nei concitati momenti dell’evasione. L’episodio di ieri sera è l’ennesimo tentativo di fuga dal Cpr gradiscano verificatosi negli ultimi mesi: l’ultimo aveva avuto luogo nello scorso giugno, quando tre magrebini avevano provato a lasciarsi alle spalle la struttura. Due di loro vennero ripresi dalle forze dell’ordine poco dopo.