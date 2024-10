Fuga di gas, anziano trovato privo di sensi: salvato

Un anziano è stato soccorso nel primo pomeriggio a Codroipo, dopo essere stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a causa di una fuga di gas. La perdita aveva completamente saturato l’ambiente di monossido di carbonio, provocando lo svenimento dell’uomo.

Determinante è stato l’allarme lanciato dai parenti, che alle 14:15, preoccupati perché il familiare non rispondeva alle loro chiamate, hanno allertato i Vigili del Fuoco. I pompieri, giunti sul posto, hanno rilevato la presenza del gas tossico. Dopo aver indossato autorespiratori, hanno quindi forzato la porta d’ingresso, trovando l’anziano incosciente steso sul letto.

I soccorritori hanno quindi provveduto ad areare i locali, riuscendo a far rinvenire l’uomo e a mantenerlo sveglio fino all’arrivo del personale sanitario, che lo ha poi trasportato in ospedale per intossicazione.

Dopo il soccorso, i pompieri hanno messo in sicurezza gli impianti dell’appartamento. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare gli accertamenti di competenza.