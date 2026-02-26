  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
BUSINESS FVG
giovedì 26 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Tar, inaugurato l'anno giudiziario dopo i dati record del 2025
Fuga di gas da un serbatoio, evacuato il Villaggio del Fanciullo
Delitto di Bicinicco, Silvia Comello condannata a 25 anni
Territorio: Zilli, confronto su investimenti per futuro della comunità
Irisacqua, approvato il budget 2026 e concluso l'iter per il nuovo...
Trieste Airport presenta le novità cargo ai professionisti del settore
Pnrr: Anzil, con rigenerazione Borgo Castello Gorizia riscopre identità
Cassa Centrale Banca, nel 2025 crescita di clienti e finanziamenti: utile...
Infortunio mortale a Monfalcone, il ricordo dei colleghi
Confartigianato Udine palude al nuovo codice commercio e turismo
BUSINESS FVG


Cronaca

Fuga di gas da un serbatoio, evacuato il Villaggio del Fanciullo

Pordenone, la perdita dovuta ad un urto durante operazioni di movimentazione.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un forte odore di gas, le numerose chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, l'evacuazione di una parte del Villaggio del Fanciullo dove gli studenti stavano frequentano i vari corsi.

Questa mattina, alle 11, i vigili del fuoco sono dovuto intervenire a Pordenone per mettere in sicurezza un serbatoio gpl che, dopo la rottura di una valvola causata da un urto accidentale durante un'operazione di movimentazione, aveva provocato la fuoriuscita del gas contenuto sia in fase liquida che gassosa.

Sul posto tre mezzi dal comando provinciale di via Interna, compreso il furgone Nbcr dotato della strumentazione e dell'attrezzatura necessarie per intervenire su questi particolari interventi.

I pompieri hanno immediatamente avviato un monitoraggio strumentale dell'area interessata per definire l'origine della perdita, provvedendo quindi ad un primo tamponamento meccanico della falla attraverso l'inserimento di un cuneo per arrestare la perdita principale. Sono stati poi utilizzati potenti getti d'acqua per abbattere e disperdere i vapori di gpl, azzerando così il rischio di innesco. Dopodiché è stato necessario svuotare e bonificare il serbatoio.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato il travaso del gas in un altro contenitore. Qualora le condizioni lo richiedessero, sarà necessario effettuare la "messa in torcia" per smaltire, in totale sicurezza, il prodotto residuo.

