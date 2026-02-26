Fuga di gas da un serbatoio, evacuato il Villaggio del Fanciullo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un forte odore di gas, le numerose chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, l’evacuazione di una parte del Villaggio del Fanciullo dove gli studenti stavano frequentano i vari corsi.

Questa mattina, alle 11, i vigili del fuoco sono dovuto intervenire a Pordenone per mettere in sicurezza un serbatoio gpl che, dopo la rottura di una valvola causata da un urto accidentale durante un’operazione di movimentazione, aveva provocato la fuoriuscita del gas contenuto sia in fase liquida che gassosa.

Sul posto tre mezzi dal comando provinciale di via Interna, compreso il furgone Nbcr dotato della strumentazione e dell’attrezzatura necessarie per intervenire su questi particolari interventi.

I pompieri hanno immediatamente avviato un monitoraggio strumentale dell’area interessata per definire l’origine della perdita, provvedendo quindi ad un primo tamponamento meccanico della falla attraverso l’inserimento di un cuneo per arrestare la perdita principale. Sono stati poi utilizzati potenti getti d’acqua per abbattere e disperdere i vapori di gpl, azzerando così il rischio di innesco. Dopodiché è stato necessario svuotare e bonificare il serbatoio.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato il travaso del gas in un altro contenitore. Qualora le condizioni lo richiedessero, sarà necessario effettuare la “messa in torcia” per smaltire, in totale sicurezza, il prodotto residuo.